​Jedną z największych nielegalnych fabryk papierosów w centralnej Polsce zlikwidowano w gminie Wola Krzysztoporska (woj. łódzkie). Zabezpieczono prawie 2,7 mln papierosów i ponad 25 ton krajanki tytoniowej. Skarb państwa mógł stracić nawet 30 mln zł.

W związku z tą sprawą zatrzymano 10 osób - obywateli Ukrainy w wieku od 21 do 62 lat, którym Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim postawiła zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, nielegalnego wytwarzania wyrobów tytoniowych i przestępstw przeciwko obowiązkom podatkowym. Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia. Wszyscy zostali aresztowani na trzy miesiące.

Jak poinformowała PAP rzeczniczka Centralnego Biura Śledczego Policji Iwona Jurkiewicz, fabrykę zlikwidowali policjanci CBŚP z wydziału w Suwałkach zarządu w Białymstoku wspólnie z funkcjonariuszami Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego. To oni ustalili, że w małej miejscowości w gminie Wola Krzysztoporska mogą być nielegalnie produkowane papierosy.

Sprawdzając tę informację, wytypowali jedną z posesji z kompleksem budynków ogrodzonych wysokim płotem i chronionych systemem monitoringu. Kilkudziesięciu policjantów i celników wkroczyło na teren posesji, gdzie znajdowała się m.in. hala podzielona na kilka pomieszczeń. W pierwszym pracowała nowoczesna maszyna do produkcji i pakowania papierosów. Funkcjonariusze zastali tam mężczyzn, którzy obsługiwali maszynę, dostarczając komponenty i odbierając gotowe paczki papierosów.



W kolejnych pomieszczeniach znajdowało się wiele kartonów z papierosami, komponentami do ich produkcji i krajanką tytoniową.



W przylegającym do hali budynku mieszkalnym znajdowały się kuchnia, łazienka i sypialnie, dzięki czemu pracownicy nie musieli opuszczać posesji.



Jak poinformowała Jurkiewicz, oprócz maszyn wartych około 1,8 mln zł zabezpieczono także prawie 3,3 mln papierosów i prawie 26 ton krajanki tytoniowej. Zabezpieczone urządzenia mogły wyprodukować około 3,5-4 tys. papierosów na minutę, pakując około 125 paczek papierosów na minutę. Zabezpieczona krajanka tytoniowa i komponenty do produkcji papierosów mogły zapewnić ciągłość produkcji i wyprodukowanie ponad 25,5 mln papierosów.

Wprowadzenie na rynek zabezpieczonego nielegalnego towaru spowodowałoby straty skarbu państwa w wysokości nawet 30 mln zł - powiedziała rzeczniczka.



Dodała, że sprawa ma charakter rozwojowy.

(ph)