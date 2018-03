Załatwiają formalności, zameldowanie i tłumacza. Wszystko po to, by egzamin na prawo jazdy mogli zdawać w Polsce obcokrajowcy, którzy u siebie utracili uprawnienia za jazdę po alkoholu i narkotykach. Przyjeżdża do nas coraz więcej Niemców, a nawet Austriaków. W ich ściąganiu, jak się okazuje, specjalizuje się część szkół nauki jazdy.

zdj. ilustracyjne / McPHOTO /PAP/EPA

