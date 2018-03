Tragiczny finał poszukiwań w miejscowości Dobrowo pod Białogardem w woj. zachodniopomorskim. Ciała dwóch chłopców w wieku 10 i 12 lat wyłowiono ze stawu znajdującego się w lesie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że pod dziećmi załamał się lód.

Chłopcy popołudnie spędzali w świetlicy. Potem, zamiast pójść do domu, wybrali się do pobliskiego lasu na zamarznięty wciąż staw. Gdy nie wrócili do wieczora, rodzice zawiadomili policję i straż pożarną.

Poszukiwania trwały cały wieczór. Przed północą na miejsce ściągnięto płetwonurków z Koszalina, bo ratownicy ustalili, że dzieci mogły wpaść do zbiornika wodnego.

Przed pierwszą w nocy strażacy pod lodem znaleźli ciała obu chłopców.

Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.



Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.

(mpw)