Proces właściciela baru z kebabem został wznowiony przed Sądem Rejonowym w Ełku. Algierczyk Larbi A. jest oskarżony w związku z zabójstwem 21-letniego mężczyzny.

Bar, przed którym doszło do zabójstwa

Sprawa dotyczy głośnych wydarzeń z nocy z 31 grudnia 2016 roku na 1 stycznia 2017 roku w pobliżu prowadzonego przez cudzoziemców baru z kebabem w centrum Ełku. Przed lokalem doszło do awantury - po tym, jak młody mężczyzna zabrał z lokalu dwie butelki napojów i z niego wybiegł.

W pościg ruszyli pracujący w barze Tunezyjczyk i właściciel lokalu - Algierczyk z pochodzenia (z polskim obywatelstwem) Larbi A. Doszło do szarpaniny, w trakcie której ełczanin został śmiertelnie ugodzony nożem. Przez Prokuraturę Okręgową w Suwałkach właściciel baru został oskarżony o udział w bójce i nieudzielenie pomocy, zaś Tunezyjczyk - o zabójstwo.

Ze względu na wagę zarzutów, proces Tunezyjczyka toczy się przed Sądem Okręgowym w Suwałkach; kolejną rozprawę zaplanowano na najbliższy wtorek.

Proces Algierczyka miał się rozpocząć we wrześniu ubiegłego roku. Do ełckiego sądu trafił wtedy wniosek o orzeczenie kary bez przeprowadzania rozprawy. We wniosku była propozycja roku więzienia w zawieszeniu na trzy lata, dozoru policyjnego i 5 tysięcy złotych zadośćuczynienia dla rodziny zmarłego.

Rodzina zmarłego, występująca w sprawie w charakterze oskarżycieli posiłkowych, nie zgodziła się jednak na taką karę, dlatego proces jest prowadzony w normalnym trybie. Według informacji PAP, w poniedziałek obrońca oskarżonego ma ponowić wniosek.

Na pierwszej rozprawie w lutym oskarżony mężczyzna przyznał się do udziału w bójce i nieudzielenia pomocy poszkodowanemu.

Sąd kończy zapoznawanie się z zapisami wizji lokalnej w miejscu zbrodni.

(ak)