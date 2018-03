Tunezyjczyk, oskarżony o zabójstwo w Ełku (Warmińsko-Mazurskie) 21-letniego mężczyzny nie przyznaje się do winy. Przed Sądem Okręgowym w Suwałkach przekonywał, że nie chciał zabić. Przeprosił rodzinę zmarłego za to, że "doszło do tragedii".

Lassaad A. /Artur Reszko /PAP

