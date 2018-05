Ośmiokilometrowy korek w stronę Zgorzelca powstał na autostradzie A4 w rejonie węzła Pietrzykowice. Zator ma związek z dwoma niegroźnymi wypadkami, a także z robotami drogowymi.

Zdj. ilustracyjne / Andrzej Grygiel / PAP

W rejonie węzła Pietrzykowice doszło do dwóch niegroźnych stłuczek. Po jednej z nich zablokowany został pas awaryjny i lewy pas jezdni w stronę Zgorzelca.



W stronę Zgorzelca, czyli granicy z Niemcami, jest dziś znacznie większe natężenie ruchu, ponieważ z powodu dni wolnych w Niemczech na ten weekend przyjechało do Polski zdecydowanie więcej osób, które teraz wracają. Dlatego od razu powstał kilkukilometrowy korek - powiedział dyżurny wrocławskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Marek Zalach.



Wyjaśnił, że zator powiększał się też w związku z pracami związanymi z malowaniem pasów na jezdni.Wydano polecenie, by ekipa malarska zjechała z autostrady na najbliższym zjeździe w Kostomłotach, by korek mógł się szybko rozładować - poinformował dyżurny.