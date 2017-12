We wsi Wąwolnica w woj. lubelskim doszło do wypadku samochodowego, w którym zostało rannych 6 osób. Kierujący fordem zjechał na przeciwległy pas i zderzył się z jadąca z przeciwka toyotą. "Dziwi fakt, że doszło do tego zdarzenia na prostym odcinku drogi przy dobrych warunkach atmosferycznych. Szczegółowo sprawdzamy, co się stało" – mówiła Ewa Rejn-Kozak z puławskiej policji. Ofiary wypadku to dwaj mężczyźni jadący fordem oraz 4-osobowa rodzina - matka, ojciec i dwójka dzieci - jadąca toyotą.

REKLAMA