Do tragicznego w skutkach wypadku doszło we wsi Raniewo pod Kwidzynem w województwie pomorskim. Zginęły cztery osoby, a trzy są ranne. Według wstępnych ustaleń, na drodze wojewódzkiej nr 521 doszło do czołowego zderzenia. Nie wiadomo, kto prowadził auto, którego kierowca spowodował wypadek. Dwie osoby, które są w szpitalu, będą w tej sprawie zatrzymane.

Do wypadku doszło na drodze wojewódzkiej nr 521 we wsi Raniewo na Pomorzu. Ze wstępnych informacji wynika, że to bmw znalazło się na przeciwległym pasie ruchu i uderzyło w renault. Zginęły cztery osoby jadące renault. Trzy osoby jadące bmw zostały poszkodowane. Odwieziono je do szpitala.

Wcześniej rannych, którzy byli zakleszczeni w aucie, musieli wyciągać strażacy.

Dwie z ofiar, które jechały Renault Scenic, to małżeństwo z Kwidzyna. Na tylnej kanapie podróżowało małżeństw w wieku 67 lat, mieszkańcy Sosnowca. Cała czwórka wracała z pogrzebu.

Bmw jechały trzy osoby w wieku 22, 27 i 32 lata.

Według nieoficjalnych informacji dziennikarza RMF FM pojawiły się wątpliwości co do tego, kto prowadził bmw, którego kierowca spowodował wypadek.

Początkowo policjanci informowali, że z ich wstępne ustalenia wskazują na 22-letniego mężczyznę. Był trzeźwy.

Z naszych informacji wynika, że brana jest pod uwagę wersja, iż mężczyzna mógł wziąć winę na siebie, by chronić 32-letniego nietrzeźwego kolegę. To właśnie on mógł być kierowcą, dlatego obaj mają zostać zatrzymani.

Prokuratura będzie prowadzić śledztwo, które wyjaśnić ma te okoliczności.

