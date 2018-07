Wyciek toksycznej substancji w głównym terminalu cargo w Warszawie. Nie ma poszkodowanych, ewakuowano 11 osób. Cztery są pod opieką lekarzy.

Na miejscu jest 8 zastępów straży pożarnej, w tym specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego. W tej chwili grupa chemiczna rozpoznaje tę substancję - co to jest, z czym mamy do czynienia i jakie są ewentualne zagrożenia - mówi w rozmowie z RMF FM kapitan Wojciech Kapczyński ze stołecznej straży pożarnej.

Substancja znajduje się w 36 beczkach. Z najnowszych informacji wynika, że rozszczelnieniu uległa jedna z nich.

