Tegoroczna Sylwestrowa Moc Przebojów zaskoczy prawdziwie wybuchową mieszanką polskich i zagranicznych gwiazd. Nowy rok warto powitać w Katowicach - miejscu, gdzie sylwestrowa zabawa smakuje najlepiej, a mieszkańcy nigdy nie zawodzą. Na multimedialnej scenie pod Spodkiem pojawi się europejski król muzyki tanecznej Alvaro Soler. Największe hity zagrają również Vengaboys i Danzel. Doskonałą zabawę w plenerze i przed telewizorami zagwarantują też topowi polscy wykonawcy m.in. Sylwia Grzeszczak, Ewa Farna, Enej, Golec uOrkiestra, Natalia Szroeder czy Boys. Sylwestrowa Moc Przebojów 2017 od godziny 20 tylko w Telewizji Polsat.

Gwiazdy, które wystąpią na Sylwestrowej Mocy Przebojów / sylwestrowamocprzebojow.pl /

Plac Honorowy w Katowicach po raz trzeci w historii będzie świadkiem wielkiego multimedialnego widowiska z jakich słynie Polsat. W ubiegłym roku noworoczny toast wraz z mieszkańcami Śląska wzniosło 4,2 miliona widzów, a Telewizja Polsat była liderem oglądalności w grupie komercyjnej.

Już po raz trzeci będziemy gospodarzem "Sylwestrowej Mocy Przebojów". Cieszę się, że mieszkańcy Katowic i całej metropolii mogą uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu. Na imponującej scenie wystąpią wspaniali artyści, którzy na pewno rozgrzeją Katowice - Miasto Muzyki. Do zobaczenia pod Spodkiem - mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Jeśli wybieram się z dzieckiem...

Jeśli na Sylwestrową Moc Przebojów chcecie zabrać dzieci, warto przy wejściu na teren imprezy odebrać specjalną naklejkę. Znalezione wówczas maluchy będą prowadzone do punktu informacyjnego, gdzie zostanie podjęta próba kontaktu z ich opiekunami.



Nalepki bezpieczeństwa dostępne będą przy czterech głównych wejściach na teren imprezy. Wejścia te zlokalizowane są przy Al. Korfantego, Al. Roździeńskiego oraz ul. Chorzowskiej.

Sylwester bez barier!

Na terenie imprezy został wydzielony sektor wyposażony w specjalnie zaadaptowany podest dla osób niepełnosprawnych (poruszających się na wózkach, mających problemy z poruszaniem się, niewidomych) wraz z opiekunami. Sektor zlokalizowany jest przy przejściu podziemnym na skrzyżowaniu Al. Korfantego i Al. Roździeńskiego w Katowicach (naprzeciwko sceny).

Zmiany w organizacji ruchu

Od 31 grudnia do 1 stycznia będzie obowiązywała zmieniona organizacja ruchu w okolicy Spodka i w centrum Katowic.



Od 31 grudnia od godz. 14 zamknięte dla ruchu będą:

- Rondo im. Generała Jerzego Ziętka

- Aleja Korfantego od rynku do skrzyżowania z ulicami Katowicką i Misjonarzy Oblatów

- Aleja Roździeńskiego na odcinku od ronda do skrzyżowania z ulicami Olimpijską i Uniwersytecką

- Ulica Chorzowska na odcinku od ronda do ulicy Sokolskiej.



Przejezdny pozostanie tunel, którym będzie można ominąć zamknięte odcinki alei Roździeńskiego i ulicy Chorzowskiej.

Warto zwracać uwagę także na oznakowanie - od 30 grudnia w rejonie Al. Korfantego i Superjednostki wprowadzony jest zakaz parkowania.



Jak będzie funkcjonowała komunikacja miejska?

Kursowanie autobusów komunikacji publicznej zostanie dostosowane do zmienionej organizacji ruchu i będzie się odbywać zastępczymi trasami. Wstrzymany zostanie ruch tramwajowy na alei Korfantego i ulicy Chorzowskiej.



Szczegółowy rozkład jazdy komunikacji miejskiej znajduje się na stronie www.kzkgop.pl i www.katowice.eu

Dodatkowo, w celu zapewnienia możliwości dojazdu oraz powrotu uczestników imprezy, uruchomione zostaną specjalne linie tramwajowe oznaczone numerami: S5, S9, S21, S26, które kursować będą ciągiem komunikacyjnym, tj. ul. Warszawską, 3 Maja i Gliwicką, a także dodatkowe kursy realizowane przez autobusy oznaczone numerami: 5, 12, 30, 37, 40, 168, 115, 600, 632, 673, 674, 689, 808, 814 oraz 30N, 76N, 77N, 130N, 297N, 657N, 672N, 830N, 840N, 905N, 906N oraz 908N.



Przedmiotowe linie kursować będą według specjalnych rozkładów jazdy na Nowy Rok.



Dodatkowe połączenia Kolei Śląskich

Na liście miejscowości obsługiwanych przez połączenia specjalne Kolei Śląskich znajdą się m.in. Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Zabrze, Gliwice, Tychy, Zawiercie czy Mikołów. Po raz pierwszy wyruszymy też ze stolicy województwa w kierunku Rybnika.



Szczegółowy rozkład kolei znajduje się na stronie www.kolejeslaskie.com



Gdzie mogę zostawić swój samochód?

Jeśli na Sylwestrową Moc Przebojów planujecie wybrać się autem, samochód możecie zostawić na parkingu wzdłuż ulicy Góreckiej lub:

- na parkingu przy ulicy Murckowskiej przy Centralnym Cmentarzu Komunalnym w Katowicach (bezpłatny). Z przystanku przy parkingu będzie kursować linia autobusowa S5. Kursy odbywać się będą co 20 minut w godzinach 18:00 - 21.30 (Sylwester) oraz 1:20 - 4:00 (Nowy Rok)

- na parkingu przy ulicy Sądowej (bezpłatny). Wjazd od ulicy Goeppert-Mayer lub ulicą Sądową - od placu Wolności

- na parkingu przy ulicy Chełkowskiego (za opłatą zgodną z regulaminem).

Plan Sylwestrowej Mocy Przebojów / UM Katowice /

Czego nie wniesiemy na Sylwestrową Moc Przebojów?

Na teren wydarzenia nie wniesiemy:

- broni

- materiałów wybuchowych

- wyrobów pirotechnicznych

- napojów alkoholowych

- plastikowych, szklanych lub metalowych pojemników lub puszek

- środków odurzających lub substancji psychotropowych

- symboli lub barw klubów sportowych w jakiejkolwiek postaci

- dronów lub jakichkolwiek innych urządzeń latających

- zwierząt