​Prokuratorskie zarzuty usłyszał 29-latek zatrzymany w środę przez policję we Wrocławiu. W sylwestrową noc miał napaść na policjantów. To pierwsza zatrzymana w tej sprawie osoba. Do sądu trafił już wniosek o tymczasowy areszt.

Zrzut ekranu z nagrania przedstawiającego zatrzymanie jednego z uczestników zajścia. /Policja Dolnośląska /Zrzut ekranu

