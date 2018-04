Dziś we wrocławskim w Hydropolis odbyło się oficjalne przekazanie Wrocławiowi tytułu European Best Destination 2018. Prezydent miasta Rafał Dutkiewicz odebrał statuetkę za zwycięstwo w konkursie na najlepszy europejski kierunek turystyczny, z rąk prezesa brukselskiej organizacji.

Wrocław zwyciężył w międzynarodowym konkursie European Best Destination na początku lutego, zdobywając ponad 41 tysięcy głosów ze 146 krajów. Nagroda za najlepszy europejski kierunek turystyczny przyznawana jest corocznie. W rywalizacji brało udział 20 miast. Stolica Dolnego Śląska była jedynym polskim miastem biorącym udział w tegorocznej edycji konkursu.

Wszystkim 41 148 osobom, które głosowały na Wrocław, wśród których ja też się znalazłem, chciałem serdecznie podziękować. Dokonaliśmy dobrego wyboru. Szczęśliwie żyjemy w czasach, kiedy można łatwo podróżować, a Europa jest otwarta i dostępna. Serdecznie zapraszamy wszystkich do Wrocławia - powiedział prezydent Dutkiewicz, odbierając nagrodę.



W konkursie European Best Destination Wrocław wygrał z takimi miastami, jak hiszpańskie Bilbao, francuski Colmar, chorwacki Hvar, łotewska Ryga, czy Mediolan, Amsterdam, Ateny i Paryż.



Maximilien Lejeune, prezes brukselskiej organizacji European Best Destinations przekonywał, że zwycięstwo w konkursie przyczyni się do jeszcze większej popularności Wrocławia wśród turystów. "Miasto zdobyło ten tytuł nie tylko dzięki pracy i mobilizacji, jaką włożyliście w głosowanie, ale również dzięki działaniom z kilkunastu poprzednich lat, dzięki którym prezydent Rafał Dutkiewicz i jego zespół sprawili, że Wrocław znalazł się na mapie Europy" - powiedział.



Laureatami poprzednich edycji konkursu European Best Destination były m.in. Porto, Bordeaux, Lizbona i Kopenhaga.

(MKam)