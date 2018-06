W piątek w Gdańsku zatrzymano trzy osoby podejrzewane o to, że 21 maja w centrum Gdańska dokonały rozboju na szwedzkich turystów. Według nieoficjalnych źródeł Polskiej Agencji Prasowej, wśród zatrzymanych jest wnuk b. prezydenta Lecha Wałęsy.

Zdjęcie ilustracyjne / RMF FM / RMF FM

Do napaści na dwóch Szwedów doszło około północy 21 maja br. przy ul. Katarzynki, czyli w ścisłym historycznym centrum Gdańska. Jak informowała gdańska policja - z jej ustaleń wynikało, że trzech młodych mężczyzn zaatakowało dwóch obywateli Szwecji i "wykorzystując ich stan bezbronności" okradli jednego z nich, zabierając mu telefon komórkowy. Okradziony turysta miał też zostać poturbowany: trafił do szpitala z urazem głowy.

Jak poinformował w piątek PAP Mariusz Duszyński, pełniący obowiązki rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, w piątek, w tej prowadzonej przez Prokuraturę Rejonową Gdańsk Śródmieście sprawie, zatrzymano trzech mężczyzn podejrzewanych o dokonanie rozboju. Duszyński wyjaśnił, że osoby te wytypowano na podstawie zeznań pokrzywdzonych, nagrań monitoringu oraz innych dowodów pozyskanych w sprawie.



Zaznaczył, że są to osoby mogące mieć związek z rozbojem, ale ewentualne postawienie im zarzutów będzie uzależnione od efektów czynności (m.in. przeszukania mieszkań podejrzewanych), które zaplanowano na piątek i sobotę rano.



Lokalne media podały, a PAP potwierdziła to w źródłach zbliżonych do organów ścigania, że wśród zatrzymanych jest m.in. wnuk b. prezydenta Lecha Wałęsy.



Za rozbój grozi kara od 2 do 12 lat więzienia.

