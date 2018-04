Nareszcie! W najbliższych dniach w końcu będziemy mogli cieszyć się prawdziwie wiosenną aurą. Już w środę termometry pokażą miejscami 20 stopni Celsjusza. W weekend jeszcze cieplej, a do tego bezchmurne niebo i mnóstwo słońca!

Pogoda w Wielkanoc - delikatnie mówiąc - nie zachęcała do spacerów. Zamiast wiosennego słońca w wielu regionach mieliśmy deszcz, deszcz ze śniegiem i silny wiatr. Na szczęście w najbliższych dniach to się zmieni, a słupki rtęci poszybują mocno w górę!

Środa będzie pogodna i słoneczna, termometry wskażą od +18 do +20 stopni Celsjusza. Tylko miejscami, pod koniec dnia w zachodniej części kraju pojawią się przelotne opady deszczu oraz lokalne burze.

Z kolei na Podkarpaciu, w Małopolsce i na Śląsku - jak ostrzega IMGW - będzie mocno wiać.

Prognoza pogody na środę / INTERIA.PL

Podobnie będzie w czwartek. W piątek pogodnie i słonecznie, ale nieco chłodniej. Termometry wskażą od +7 do +10 st. C na północy i od +11 do +13 st. C na południu Polski.

Prognoza pogody na czwartek / INTERIA.PL

Prognoza pogody na piątek / INTERIA.PL

W nocy przymrozki.

Przed nami słoneczny weekend!

Na taką pogodę czekamy już od dwóch tygodni, kiedy to w kalendarzu zawitała wiosna. Na weekend synoptycy zapowiadają bezchmurne niebo i dużo słońca.

Wprawdzie w sobotę od +13 stopni do maksymalnie do +18 st. C na Dolnym Śląsku, ale już w niedzielę - w większości regionów słupki rtęci powędrują do 20 kreski. Na Dolnym Śląsku można się spodziewać 22 st. C.

Prognoza pogody na sobotę / INTERIA.PL