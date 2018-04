Naukowcy z Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku zainstalowali kamerę przy gnieździe jastrzębi w Nadleśnictwie Dojlidy. Dzięki temu na żywo można oglądać transmisję z gniazda. To drugi, podobny pomysł białostockich biologów. Przez dwa ostatnie sezony obserwowali wspólnie z internautami życie orlików krzykliwych z Nadleśnictwa Rudka.

Wielki Brat patrzy: Można podglądać jastrzębie w internecie

W gnieździe pary jastrzębi są już jaja, pod koniec kwietnia - jeśli wszystko się uda - powinny wykluwać się młode - powiedział doktor Paweł Mirski z Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku. Samica wysiaduje cztery jaja, samiec ją zmienia, przynosi świeże gałązki - dodał.



Pokazując życie jastrzębi naukowcy chcą także - jak podkreślają - "odczarować" ten gatunek ptaków, które głównie kojarzą się z polowaniem na kury, czy gołębie.



TU MOŻESZ ŚLEDZIĆ TRANSMISJĘ Z GNIAZDA

Jastrząb raczej czatuje gdzieś na ścianie lasu i potem się udaje w krótką pogoń za ptakami. Także widzimy go stosunkowo rzadko - opowiada Paweł Mirski z Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku. Jak przypomina, jastrzębie nazywane są "duchem lasu".



Szacuje się, że jest ok. 4-5 tys. par jastrzębi. Często mylone są z innymi ptakami, np. powszechnym myszołowem (ok. 50 tys. par tych ptaków w kraju) czy też błotniakiem stawowym.



Samica jastrzębia jest większa niż samiec, jak u wszystkich ptaków drapieżnych - dodaje doktor Paweł Mirski. I jak tłumaczy, to tzw. odwrócony dymorfizm płciowy. U jastrzębia ta różnica jest rzędu 40 proc. To widać czasami na kamerze. Samica jest większa, masywniejsza, szersza. Ona ma żółte oko, a samiec bardziej pomarańczowe - opowiada Mirski. Samiec jastrzębia może ważyć 700-800 gramów, a samica powyżej kilograma. Dr Paweł Mirski zaznacza jednak, że to "samica trzyma tam władzę".

