Mija prawie miesiąc od momentu wybuchu kamienicy na poznańskim Dębcu. Dokładnie 4 marca, przed ósmą rano, jej mieszkańców obudził huk - najpierw wybuchającego gazu, później walących się gruzów. Ci, którym udało się uciec - wzięli ze sobą tylko to co mieli pod ręką. W katastrofie zginęło pięć osób i ponad 20 zostało rannych. Kamienica została już w całości wyburzona. Została z niej jedynie sterta gruzu.

Zniszczona kamienica w Poznaniu / Michał Dukaczewski / RMF FM

Dla większości rodzin, które przeżyły, będzie to pierwsza Wielkanoc poza dotychczasowym domem i jak same mówią - pierwsza Wielkanoc w nowym życiu.

Część osób spędzi wielkanocne śniadanie u swoich bliskich. Pozostali spotkają się w salce pobliskiej Szkoły Aspirantów Pożarnictwa. To tam świąteczny poczęstunek szykuje dla nich miasto. W ten wyjątkowy dzień wrócimy na Dębiec. Chcemy opowiedzieć historie ludzi, którzy w jednym dniu stracili przede wszystkim bliskich, sąsiadów czy znajomych, ale też cały swój dorobek. Stracili to, na co pracowali latami - wyposażenie mieszkań, sprzęt który służył im do pracy czy też sentymentalne pamiątki, przekazywane z pokolenia na pokolenie. Chcemy poprzez rozmowy z nimi, pokazać niezwykłych ludzi, którzy mimo tak trudnego przeżycia się nie poddali, którzy dziś potrafią się już od czasu do czasu uśmiechać i myśleć o przyszłości.

Odwiedzimy panią Gosię, która wielkanocne śniadanie spędzi u córki. Spotkamy się też z jej mężem, który chwilę po katastrofie, w wielkich emocjach mówił nam jak wyciągał spod gruzów małą córeczkę sąsiadów. Porozmawiamy z panią Kasią, która w feralnej kamienicy mieszkała z mężem i synem.

Spotkamy się też z ludźmi, którzy dosłownie pół godziny po tragedii, uruchomili prawdziwą lawinę pomocy. Część parafian z pobliskiego kościoła św. Trójcy zorganizowała dyżury w domu katechetycznym - zbierali najpotrzebniejsze rzeczy dla poszkodowanych, sortowali je i uruchomili zbiórkę pieniędzy w Internecie. Druga grupa w tym samym czasie - gotowała zupę, piekła ciasta i przez całą dobę serwowała je razem z ciepłą herbatą, strażakom, którzy nieprzerwanie prowadzili akcję ratunkową na gruzowisku.

O tragedii, która wstrząsnęła nie tylko Poznaniem, ale całą Polską i o niezwykłej lekcji, tego, że sprawy materialne są po prostu bardzo kruche - będziemy mówić w niedzielnych Faktach RMF FM od 07:00.