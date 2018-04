Mija prawie miesiąc od momentu wybuchu kamienicy na poznańskim Dębcu. Dokładnie 4 marca, przed ósmą rano, jej mieszkańców obudził huk - najpierw wybuchającego gazu, później walących się gruzów. Ci, którym udało się uciec - wzięli ze sobą tylko to co mieli pod ręką. W katastrofie zginęło pięć osób i ponad 20 zostało rannych. Kamienica została już w całości wyburzona. Została z niej jedynie sterta gruzu.

Zniszczona kamienica w Poznaniu / Michał Dukaczewski / RMF FM

Dziś pod płotem otaczającym gruzowisko zniszczonej od wybuchu kamienicy pojawiły się znicze. Proboszcz parafii św. Trójcy ks. Marek Matyca mówił naszemu dziennikarzowi, że reakcja mieszkańców okolicy na to, co się stało, to wyjątkowe świadectwo wiary i miłości do bliźniego.

Dla mieszkańców poznańskiego Dębca to wciąż żywe i wyjątkowo trudne wspomnienia. Wielu z nich pamięta ofiary wybuchu albo zna też tych, którzy przeżyli. I jak mówią, ten dar nowego życia pozwala również im - bliskim sąsiadom - z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Ludzie znali się tu w okolicy. To jest dla nas ciężki czas - mówili ci, którzy w wielkanocny poranek szli do kościoła na nabożeństwo. Byliśmy przerażeni, to była okropna tragedia - wspomina tamten dzień jedna z mieszkanek Dębca.

Parafia św. Trójcy na poznańskim Dębcu / Bartosz Sroczyński / RMF FM

Dla większości rodzin, które przeżyły, jest to pierwsza Wielkanoc poza dotychczasowym domem i jak same mówią - pierwsza Wielkanoc w nowym życiu.

Część osób spędzi wielkanocne śniadanie u swoich bliskich. Pozostali spotkają się w salce pobliskiej Szkoły Aspirantów Pożarnictwa. To tam świąteczny poczęstunek szykuje dla nich miasto.

W ten wyjątkowy dzień wracamy na Dębiec. Opowiemy historie ludzi, którzy w jednym dniu stracili przede wszystkim bliskich, sąsiadów czy znajomych, ale też cały swój dorobek. Stracili to, na co pracowali latami - wyposażenie mieszkań, sprzęt który służył im do pracy czy też sentymentalne pamiątki, przekazywane z pokolenia na pokolenie. Chcemy poprzez rozmowy z nimi, pokazać niezwykłych ludzi, którzy mimo tak trudnego przeżycia się nie poddali, którzy dziś potrafią się już od czasu do czasu uśmiechać i myśleć o przyszłości.

Odwiedzimy panią Gosię, która wielkanocne śniadanie spędzi u córki. Spotkamy się też z jej mężem, który chwilę po katastrofie, w wielkich emocjach mówił nam jak wyciągał spod gruzów małą córeczkę sąsiadów. Porozmawiamy z panią Kasią, która w feralnej kamienicy mieszkała z mężem i synem.

Spotkamy się też z ludźmi, którzy dosłownie pół godziny po tragedii, uruchomili prawdziwą lawinę pomocy. Część parafian z pobliskiego kościoła św. Trójcy zorganizowała dyżury w domu katechetycznym - zbierali najpotrzebniejsze rzeczy dla poszkodowanych, sortowali je i uruchomili zbiórkę pieniędzy w internecie. Druga grupa w tym samym czasie - gotowała zupę, piekła ciasta i przez całą dobę serwowała je razem z ciepłą herbatą, strażakom, którzy nieprzerwanie prowadzili akcję ratunkową na gruzowisku.

Płot okalający miejsce zawalonej kamienicy / Bartosz Sroczyński / RMF FM





(j.)