W niedzielę w Warszawie będą realizowane zdjęcia do filmu "Kurier" w reżyserii Władysława Pasikowskiego, opowiadającego o Janie Nowaku-Jeziorańskim. W związku z pracą filmowców na kilkanaście godzin zostanie wyłączony z ruchu Most Poniatowskiego.

Most Poniatowskiego w Warszawie (zdj. arch.) / Marcin Obara / PAP

O utrudnieniach w ruchu spowodowanych zamknięciem Mostu Poniatowskiego w związku z realizacją zdjęć do "Kuriera" na odcinku od Ronda de Gaulle'a w stronę Wisły do ul. Wał Miedzeszyński poinformowało Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym Urzędu m. st. Warszawy na swojej stronie internetowej.



W komunikacie podano, że od północy z soboty na niedzielę do godz. 18 w niedzielę "zamknięte dla ruchu będą obydwie jezdnie Al. Jerozolimskich, czyli nie będzie można pojechać do Wisłostrady ani wjechać z Wisłostrady na most lub w kierunku centrum".



"Utrzymana będzie natomiast możliwość wjechania z ul. Wał Miedzeszyński na al. J. Poniatowskiego w kierunku ronda J. Waszyngtona lub zjechania z al. J. Poniatowskiego na ulice Wał Miedzeszyński lub Wybrzeże Szczecińskie (nie będzie można zaś pojechać na most). Kierowcy powinni korzystać z mostów Łazienkowskiego lub Świętokrzyskiego" - czytamy.



W komunikacie poinformowano również, że "na odcinku od ronda gen. Ch. De Gaulle’a do ul. Wał Miedzeszyński obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela". "Ruch pieszych będzie wstrzymywany tylko na czas realizacji zdjęć" - napisano.