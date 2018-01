Sędzia Waldemar Żurek został odwołany z funkcji rzecznika prasowego Sądu Okręgowego do spraw cywilnych. W środę nazwisko rzecznika zniknęło ze strony sądu. Informacje o odwołaniu potwierdziła PAP rzeczniczka prasowa SO do spraw karnych sędzia Beata Górszczyk.

Waldemar Żurek

