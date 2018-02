Jeszcze w tym tygodniu ma dojść do spotkania przedstawicieli Polski i Izraela w sprawie kontrowersyjnej nowelizacji ustawy o IPN – dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM Paweł Balinowski. Rozmawiać będą specjalnie powołane do tego - po obu stronach - zespoły do spraw dialogu prawno-historycznego.

