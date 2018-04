Ponad 100 tysięcy złotych znaleziono w słupskim hospicjum. Gotówkę w reklamówce na terenie placówki znalazł wczoraj jeden z jej pracowników. Policja wyjaśnia, kto zostawił te pieniądze.

Policja zabezpieczyła całą kwotę. Musi też wszcząć dochodzenie, które wyjaśni, czy pieniądze nie pochodzą na przykład z jakiegoś przestępstwa.

Nie wiadomo też do końca, co stanie się z gotówką, nawet jeśli okaże się ona legalna. Jak powiedział naszemu reporterowi rzecznik prasowy słupskiej policji Rober Czerwiński pieniądze - zgodnie z przepisami - będą musiały zostać przekazane do Skarbu Państwa, a dokładnie do starostwa powiatowego. Starostwo będzie musiało wpłacić je na tak zwane konto sum depozytowych.

