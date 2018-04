Opiekunowie niepełnosprawnych dzieci po czterech latach znów protestują w Sejmie. "Przyjechaliśmy teraz upominać się o nasze dzieci, ale już po osiemnastym roku życia" mówi RMF FM jedna z organizatorek.

W Sejmie znów protestują opiekunowie osób niepełnosprawnych / Grzegorz Kwolek / RMF FM

Opiekunowie mają dwa postulaty. Pierwszy to zrównanie renty socjalnej z rentą minimalną, która w tej chwili przyznaje ZUS. Drugi to 500 złotych dodatku do zasiłku pielęgnacyjnego, który w tej chwili wynosi tylko 153 złote. Przyprowadziły nas tu obietnice wyborcze PiS - mówi Iwona Hartwich. Pani Rafalska stała przy moim ramieniu i mówiła tak. Pani Iwono, kwota 153 złote? To jest żenujące. Jak my dojdziemy do władzy to natychmiast to zmieniamy.

W proteście w Sejmie bierze udział 18 osób - rodzice, opiekunowie i sami niepełnosprawni. Walczę o przyszłość mojego niepełnosprawnego syna z porażeniem mózgowym - mówi RMF FM Anna Wardzińska. Syn mój nie będzie w stanie wyżyć za rentę socjalną. Chciałabym, żeby na przyszłość miał większe pieniążki. No i ten zasiłek pielęgnacyjny. 153 złote od lat. (...) Rząd rozdaje pieniądze na prawo i lewo, wymyśla różne projekty. Niech pomaga wszystkim. Oni po prostu nas nie widzą. Walczy się o dzieci nienarodzone, a nie myśli się o tych, które już są na świecie.



Opiekunowie wysłali listy do prezesa PiS, premiera oraz minister rodziny i pracy. Nie wyjdziemy z Sejmu, dopóki nasze postulaty nie zostaną zrealizowane - zapowiadają.



W 2014 roku rodzice protestowali w Sejmie przez kilkanaście dni. Uzyskali wtedy podniesienie świadczenia pielęgnacyjnego do wysokości minimalnego wynagrodzenia. Podobne postulaty, zgłaszane przez opiekunów dorosłych niepełnosprawnych nie zostały zrealizowane, mimo korzystnego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że nie można różnicować między dorosłymi i niepełnoletnimi osobami z niepełnosprawnościami.