Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałami. W kilku województwach temperatura może przekroczyć w środę i czwartek 30 stopni Celsjusza.

Ostrzeżenia obowiązują od środy do czwartku do godz. 20.00. / Rafał Guz / PAP

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia (w trzystopniowej sakli) dla pięciu województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i opolskiego.

W Zachodniopomorskiem temperatura wyniesie w dzień od 30 do 32 stopni Celsjusza, a w Lubuskiem, Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie będzie oscylować od 28 do 31 kresek powyżej zera.



Ostrzeżenia obowiązują od środy do czwartku do godz. 20:00.

Upały mogą być szczególnie niebezpieczne dla dzieci i osób starszych. Należy unikać długiego przebywania na słońcu, pić dużo wody i chronić głowę przed nadmiernym nasłonecznieniem.