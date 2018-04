Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o ewidencji ludności, która m.in. umożliwia zgłoszenie urodzenia dziecka przez internet. Daje także służbom dostęp do danych z rejestrów stanu cywilnego za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych.

Zdj. ilustracyjne / Westend61 GmbH / PAP/Alamy

Nowe przepisy umożliwiają m.in. zgłoszenie urodzenia dziecka drogą elektroniczną. Takie zgłoszenie musi zawierać oświadczenie o wyborze imienia dziecka. Dzięki temu osobiste stawiennictwo w urzędzie stanu cywilnego nie będzie już konieczne.



"Po zarejestrowaniu urodzenia przez kierownika urzędu stanu cywilnego do osoby zgłaszającej urodzenie zostanie przesłany odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, powiadomienie o nadanym numerze PESEL oraz zaświadczenie o zameldowaniu - w postaci papierowej albo elektronicznej, w zależności od wyboru osoby dokonującej elektronicznego zgłoszenia urodzenia" - podano w komunikacie na stronie prezydenta.



Ustawa pozwala również na dodanie numerów PESEL rodziców, jeśli zostały im nadane, w akcie urodzenia dziecka. Te przepisy mają wejść w życie 1 grudnia 2018 r.



Nowe przepisy umożliwiają także wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy w formie dokumentu elektronicznego.



Wprowadzono także możliwość udostępniania danych z rejestru stanu cywilnego służbom specjalnym, m.in. ABW, Agencji Wywiadu, CBA, Służbie Wywiadu Wojskowego, w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań - po spełnieniu wymagania wobec systemów informatycznych. Dane te mają być udostępniane za pomocą urządzeń teletransmisji danych po złożeniu jednorazowego wniosku i wyrażeniu zgody przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.



Nowelizacja włącza Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencję Wywiadu, Służbę Wywiadu Wojskowego, Służbę Ochrony Państwa, Policję, Żandarmerię Wojskową, Straż Graniczną i Służbę Więzienną do katalogu podmiotów, którym wydaje się odpisy aktu stanu cywilnego i zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej przez te służby osoby.



Po wejściu w życie nowych przepisów podmioty mające dostęp do rejestru PESEL będą mogły bezpośrednio informować - w formie pisemnej lub elektronicznej - organy odpowiedzialne za rejestrację danych w tym rejestrze o ich niezgodności ze stanem faktycznym.



Obecnie instytucje korzystające z dostępu do rejestru PESEL, np. NFZ lub ZUS, stwierdzone niezgodności zgłaszają ministrowi odpowiedzialnemu za cyfryzację (prowadzącemu rejestr PESEL). Po zmianach taką informację będą przekazywały bezpośrednio instytucjom wprowadzającym dane. Ma to przyspieszyć aktualizację danych w rejestrze PESEL. Przepisy te mają wejść w życie 1 maja 2019 r.



"Ustawa dokonuje również przesunięcia, z dnia 15 maja 2018 r. na dzień 30 maja 2019 r., terminu wdrożenia i zapewnienia prawidłowego działania systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie przed sądami administracyjnymi, który będzie umożliwiał m.in. elektroniczne wnoszenie skarg" - napisano w komunikacie.



Ustawa - oprócz wymienionych wyżej przepisów - wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu.