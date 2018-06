​43 procent samochodów na przejściach granicznych z Ukrainą, to pojazdy zarejestrowane w Polsce, których współwłaścicielami są Ukraińcy. Według Straży Granicznej - to jeden z głównych powodów kolejek do odpraw, bo zgodnie z ukraińskimi przepisami, obywatele tego kraju mogą mieć samochody rejestrowane poza krajem, pod warunkiem, że raz na pięć dni przekroczą granicę.

