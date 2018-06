Policjanci z Piotrkowa Trybunalskiego zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o kradzież z magazynu zatrudniającej ich firmy 6 ton farb służących do znakowania dróg.

Jeden z zatrzymanych mężczyzn / Policja

Pod koniec maja funkcjonariusze zostali wezwani do siedziby firmy, z której w nieznanych okolicznościach zniknęło 6 ton farby wykorzystywanej do poziomego znakowania dróg.

W dniu zgłoszenia policja wytypowała pierwszego z podejrzanych o kradzież. Podczas przeszukania wynajmowanego przez 35-letniego pracownika firmy garażu odnaleziono 36 puszek z farbą. Wkrótce ustalono, że farby kradli również dwaj inni pracownicy przedsiębiorstwa - 40 i 37-latek. Oni również - tak jak ich 35-letni kompan - byli pracownikami wspomnianego przedsiębiorstwa. Wszyscy trzej zostali zatrzymani przez policję.

Podejrzani mieli pobierać towar z magazynu swojego pracodawcy, po czym - zamiast zawozić go do miejsca wykonywanej pracy - ukrywali farby w swoich garażach. Spowodowane przez nich straty oszacowano na 25 tys. zł. Wszyscy usłyszeli zarzut kradzieży, za co grozi im do 5 lat więzienia. Według śledczych niewykluczone są kolejne zatrzymania.

(mpw)