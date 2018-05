Warszawscy policjanci i pracownicy Służby Więziennej szukają skazańca, który w piątek wieczorem oddalił się z miejsca wykonywania pracy w Warszawie. Mężczyzna w czasie wyroku pracował w Urzędzie Pocztowym na stołecznym Ursynowie.

Poszukiwany mężczyzna ma 22 lata. Trafił do aresztu za przestępstwa przeciwko mieniu, czyli kradzieże i wyłudzenia. Za to grozi mu do trzech lat więzienia.

Policjanci podkreślają, że nie jest niebezpieczny. W Urzędzie Pocztowym pracował od początku marca.

Mundurowi ustalają teraz, gdzie może przebywać, w których miejscach mieszkają jego bliscy i znajomi. Jeśli poszukiwania nie zakończą się sukcesem, niewykluczone jest wystawienie za nim listu gończego.

Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.



Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.

(j.)