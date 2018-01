W nocy w szpitalu zmarła kolejna osoba, uczestnik wczorajszego wypadku na krajowej trójce na Dolnym Śląsku. To trzecia śmiertelna ofiara zderzenia czterech aut. Rannych zostało czternaście osób. Śmiertelne ofiary to górnicy, którzy jechali do kopalni Rudna.

REKLAMA