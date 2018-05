Wtórny wstrząs o niewielkiej sile w niedzielę po południu spowodował wzrost stężenia metanu i minimalnie spowolnił akcję ratowniczą w kopalni Zofiówka. Wciąż nie ma kontaktu z trzema górnikami - powinni oni znajdować się na 220-metrowym odcinku chodnika, którego dotąd nie spenetrowali ratownicy.

O postępach trwającej od soboty akcji ratowniczej w kopalni Zofiówka poinformował w niedzielę wieczorem prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Daniel Ozon. Ocenił, że istotne nowe informacje o postępach prac ekip ratunkowych będzie można podać najwcześniej w poniedziałek rano.

Jak mówił prezes, po niedzielnym wstrząsie wtórnym, którego w żaden sposób nie odczuli pracujący pod ziemią ratownicy, stężenie metanu w penetrowanym przez nich rejonie wzrosło do około 30 proc. Trzeba było zintensyfikować przewietrzanie wyrobiska, m.in. dzięki nowemu wentylatorowi o większej wydajności. W efekcie po półtorej godziny stężenie metanu spadło do ok. 4-7 proc. Musieliśmy niestety w którymś momencie te prace przerwać - powiedział Ozon.

Prezes poinformował, że na jednej z dwóch dróg, którymi do rejonu wstrząsu docierają ratownicy, zainstalowano ok. 430 m rurociągu doprowadzającego powietrze; do skrzyżowania chodników pozostało tam jeszcze ok. 150 metrów. Najpóźniej do pierwszej w nocy rurociąg z powietrzem ma być doprowadzony do miejsca docelowego. Dzięki temu będzie możliwe zastosowanie tam urządzeń pomocnych w zlokalizowaniu górników i elementów technicznych, w które byli wyposażeni.

Potem podejmiemy decyzję dotyczącą tego, czy jesteśmy tu w stanie wprowadzić ratowników. Prześwit tutaj jest około jednego metra, tak że wydaje się, że będzie to realne, ale takie decyzje będziemy mogli podejmować dopiero po północy, w momencie kiedy będziemy tu mieli w pełni zainstalowane przewietrzanie - ocenił Ozon.

W drugim chodniku, przez który przedzierają się ratownicy, sytuacja jest - jak powiedział prezes - bardzo trudna. Prace spowolniły ze względu na wypiętrzenie spągu (spodu wyrobiska - PAP) i dużą ilość (uszkodzonego) sprzętu. Ratownicy wchodzą tutaj na zmianę i muszą rozmontowywać elementy kolejki czy taśmociągu, i wynosić je - relacjonował Ozon.

Prace ratowników w tym miejscu zmierzają do tego, aby mogli pójść dalej, mimo przeszkód. Aby to zrobić, muszą - jak mówił Ozon - "udrożnić światło (przejście - PAP), które (...) jest nie większe niż pół metra i uniemożliwia zastępom sprawne poruszanie się dalej". Prace w tym rejonie mogą potrwać kilka godzin.

W kulminacyjnym momencie niedzielnej akcji, uczestniczyło w niej 20 pięcioosobowych zastępów ratowniczych; podobna liczba przygotowana jest do pracy w poniedziałek. Powołano także zespół doradców, złożony z ekspertów w zakresie wstrząsów, którzy pomogą sztabowi akcji ratowniczej.

Zakładam, że dopiero w godzinach porannych (w poniedziałek) będziemy mieli jakieś istotne informacje o tym, jak te ekipy, i z jednej i drugiej strony, wejdą do tego chodnika - podsumował Ozon.

Do tragicznego wstrząsu w Zofiówce doszło w sobotę około godz. 11. Pod ziemią znalazło się 7 górników. Do dwóch szybko dotarli ratownicy - obaj trafili do szpitala.

Do kolejnych dwóch górników ratownicy dotarli dzisiaj. Niestety, obaj odnalezieni mężczyźni nie żyją. Jeden został zidentyfikowany przez kolegów i osobę z dalszej rodziny. Co do drugiego przedstawiciele JSW przypuszczali, że to 38-letni pracownik, jednak formalnej identyfikacji nie przeprowadzono - ma to nastąpić w poniedziałek, z wykorzystaniem badań DNA.

"Rodzina ważniejsza"

Reporterka RMF FM Anna Kropaczek rozmawiała o poranku z jednym z górników pracujących w kopalni, który przyjechał na poranną zmianę, ale ostatecznie postanowił wrócić do domu.

Rodzina ważniejsza niż pieniądze- tłumaczył. Był wybór, czy zjechać, czy wrócić do domu. Wybrałem rodzinę- dodał. Kilometr ode mnie wczoraj się to wydarzyło. Udało mi się wyjechać, wycofać - podkreślił mężczyzna.

Prezydent: Górnicy są w dobrym stanie

Po godz. 12 do kopalni przyjechał prezydent Andrzej Duda. Widziałem się przed momentem z ratownikami, którzy właśnie zakończyli prace na dole i mówili mi, że warunki są trudne. Przede wszystkim są trudne nie tyle z uwagi na to, że jest samo rumowisko, bo rumowisko jest, ale nie jest tak, że jest zupełnie zawalone. Natomiast przede wszystkim jest brak tlenu, tam jest po prostu bardzo wysokie stężenie metanu i pracuje się cały czas w aparatach - relacjonował. Praca trwa i walka o życie górników będzie trwała do samego końca - zapewnił. Modlimy się za tych, którzy są tam jeszcze na dole i za tych, których jeszcze nie odnaleziono i za ratowników. Żyjemy nadzieją, że będzie opieka opatrzności nad tymi górnikami, którzy są jeszcze pod ziemią - podsumował.



Prezydent spotkał się też z górnikami rannymi w wyniku wstrząsu. Są generalnie w dobrym stanie. Co, nie ukrywam, w tym nieszczęściu, które się stało, jest bez wątpienia pozytywnym elementem- powiedział Andrzej Duda. Dodał, że ranni górnicy są potłuczeni i jeden ma mocno rozbitą głowę, ale są przytomni i mogą rozmawiać.



Spotkaliśmy się, rozmawialiśmy. Cieszę się, że mogłem być z nimi przez tą chwilę. Byłem z nimi, kiedy protestowali w 2015 r. wiosną, kiedy nie byłem jeszcze prezydentem, byłem w JSW na Barbórce, świętowałem z nimi, cieszyłem się i chciałem być z nimi wtedy, kiedy przyszło nieszczęście - opisywał Duda.

Pytany o kondycję psychiczną górników przebywających w szpitalu prezydent zaznaczył, że nie jest specjalistą, ale "widać, że to są twardzi faceci". Wyraził też nadzieję, że niedługo wrócą do zdrowia.