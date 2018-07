Dwie osoby utonęły po tym, jak na Zalewie Koszyckim w Pile (Wielkopolskie) wywróciła się ich łódka. Trzecia osoba zdołała się uratować. Okoliczności zdarzenia bada prokuratura.

Sierż. sztab. Jędrzej Panglisz z policji w Pile poinformował, że osoby, które płynęły łódką, to dwóch mężczyzn i kobieta w wieku 30-41 lat.



Po tym, gdy w nocy doszło do wypadku, jeden z mężczyzn zdołał sam dopłynąć do brzegu. Strażacy wyłowili dwie pozostałe osoby. Mimo reanimacji nie udało się ich uratować.