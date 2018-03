Ratownicy TOPR-u musieli polecieć po turystkę z Tajwanu, która utknęła w tenisówkach na szlaku na Kasprowy Wierch. Na dwie przemarznięte i przerażone kobiety natknęli się przypadkowi turyści ok. 800 metrów powyżej stacji kolejki linowej na Myślenickich Turniach.

Zdjęcie ilustracyjne / Maciej Pałahicki / RMF FM

Obie turystki były w tenisówkach i jak twierdziły, spędziły w tym miejscu dwie godziny, nie mogąc ruszyć w górę ani zejść po zaśnieżonym i oblodzonym szlaku.



Na pomoc zjechali do nich ratownicy TOPR dyżurujący na Kasprowym Wierchu.



Jedną z Tajwanek udało się sprowadzić do Myślenickich Turni i stamtąd zwieziono ją kolejką. Druga była w gorszym stanie i nie mogła poruszać się samodzielnie. Dlatego trzeba było zwieźć ją do Zakopanego śmigłowcem.