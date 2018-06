My Polacy nie mamy niczego droższego niż nasze rodziny - napisała na Twitterze wicepremier Beata Szydło, odnosząc się do Marszów dla Życia i Rodziny. W rodzinach przetrwała Polska w czasach zniewolenia, codzienność i przyszłość to siła naszych rodzin - dodała.

REKLAMA