Nie będzie już w Polsce żadnego rządu, który odważy się cofnąć program 500 plus i odejść od promowania rodziny - oceniła podczas spotkania z mieszkańcami Zakopanego wicepremier Beata Szydło.

Beata Szydło / Grzegorz Momot / PAP

Dotrzymywaliśmy i dotrzymujemy słowa. Realizujemy wszystko krok po kroku o czym mówiliśmy. Myślę, że wielkim osiągnięciem rządu PiS było to, że potrafiliśmy jasno powiedzieć w Polsce i na świecie co jest dla nas ważne. Ważna jest dla nas Polska, nasza ojczyzna, nasza rodzina i te wartości, które wynieśliśmy z domów rodzinnych, wokół których trzeba się gromadzić i o nie dbać dlatego że to stanowią o naszej sile - podkreśliła Szydło.

Wicepremier zaznaczyła, że dzięki programowi 500 plus praktycznie została zlikwidowana bieda wśród dzieci.

To jest realny, twardy wymiar programu 500 plus. Ten program uczynił jeszcze jedną ważną rzecz: rodzina stała się centrum zainteresowania życia publicznego i to jest nasza ogromne osiągnięcie - podkreśliła.

Beata Szydło w niedzielę wieczorem weźmie udział w uroczystości ogłoszenia świątyni na zakopiańskich Krzeptówkach Sanktuarium Narodowym Matki Bożej Fatimskiej.