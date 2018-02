​Agenci CBA w zachodniopomorskiej skarbówce. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, funkcjonariusze Biura weszli do Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie oraz do tamtejszej Izby Administracji Skarbowej.

Zdjęcie ilustracyjne / Tomasz Gzell / PAP

Jak nieoficjalnie dowiedział się reporter RMF FM, agenci oraz prokuratorzy w biurach, do których weszli, przesłuchują urzędników tych instytucji. Obecnie trwają przesłuchania 8 osób.

Przesłuchiwanych jest sześcioro urzędników Urzędu Celno-Skarbowego, a wśród nich - jak nieoficjalnie dowiedział się Krzysztof Zasada - była dyrektor Izby Celnej w tym mieście Lidia Mołodecka. To pierwsza kobieta-generał wśród celników uznawana za człowieka byłego wiceministra finansów w rządzie PO-PSL Jacka Kapicy. Oprócz tych osób przesłuchiwanych jest dwoje urzędników Izby Administracji Skarbowej.



Śledczych interesuje między innymi, dlaczego na początku tej dekady Służba Celna nie cofnęła rejestracji wszystkich automatów do gier o niskich wygranych, zabezpieczonych w poprzednim, umorzonym śledztwie. Kolejna sprawa dotyczy zaniechań kontroli tych urządzeń, mimo podejrzeń, że działały nielegalnie.

Akcja CBA prowadzona jest w podjętym na nowo śledztwie dotyczącym afery hazardowej. Pod koniec roku umorzone postępowanie polecił wszcząć prokurator generalny.

Chodzi o niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariuszy Ministerstwa Finansów w latach 2009-2015, w związku z prowadzeniem gier na "jednorękich bandytach", czyli automatach o niskich wygranych.

To pierwszy efekt działań powołanego niedawno w białostockiej delegaturze Centralnego Biura Antykorupcyjnego specjalnego zespołu śledczych. To on, wraz z tamtejszą prokuraturą, od nowa bada aferę hazardową.

