Najstarszy mieszkaniec Dolnego Śląska skończył 111 lat i mieszka we Wrocławiu. W sumie w całym regionie 129 osób ma więcej niż sto lat – wynika z danych przygotowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Najstarszy mieszkaniec Dolnego Śląska skończył właśnie 111 lat i mieszka we Wrocławiu / Tytus Żmijewski / PAP

Najwięcej stu latków mieszka we Wrocławiu - 68. W Wałbrzychu - 47, a w Legnicy 14. Wśród osób w tym wieku dominują panie. 107 mieszkanek regionu zdmuchnęło w tym więcej niż sto świeczek na swoim torcie. Stuletnich mężczyzn jest w regionie 22.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że każda osoba, która obchodzi setne urodziny może liczyć na dodatkowe świadczenia w wysokości ponad 3,7 złotych.

Raz przyznaną kwotę, stulatkowie dostają, co miesiąc do końca swojego życia - mówi Iwona Kowalska Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. Senior nie musi składać żadnych wniosków do ZUS jest to, bowiem specjalne tzw. honorowe świadczenie, które otrzymują wszyscy emeryci i renciści "z urzędu", automatycznie z chwilą ukończenia 100 lat - wyjaśnia rzeczniczka.

Pieniądze trafiają także do osób, które osiągnęły taki wiek, ale w związku z tym, że nie przepracowały ani jednego dnia nie pobierają renty czy emerytury.

W całej Polsce takie świadczenia otrzymuje obecnie 1953 osoby.



(ug)