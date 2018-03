​Pieniądze, pamiątkową biżuterię i stare monety straciło starsze małżeństwo z Radomia. Zostali okradzeni przez dwie kobiety, które weszły do ich mieszkania pod pretekstem pozostawienia paczki dla sąsiadów. Wartość straconego mienia to ok. 50 tys. zł. Policja apeluje, by - także przy świątecznym stole - uczulić seniorów, żeby nie ufali obcym, którzy pukają do ich mieszkań.

Zdjęcie ilustracyjne /Michał Dukaczewski /RMF FM

