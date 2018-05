Prawo i Sprawiedliwości nie zamierza ujawnić dokumentów potwierdzających, że ministrowie rządu PiS przelali pieniądze z nagród na cele charytatywne. Wicemarszałek Sejmu i rzeczniczka partii Beata Mazurek zapewnia, że zrobili to "wszyscy czynni politycy, którzy są w parlamencie i byli zobligowani, żeby przekazać nagrody", poza trzema osobami, które "już w polityce nie są". "Jedna osoba nie przekazała informacji, ale to nie oznacza, że nie zwróciła (nagrody), bo nie mamy z nią kontaktu" - dodała Mazurek.

Wszyscy czynni politycy, którzy są w parlamencie i byli zobligowani, żeby przekazać nagrody za pracę w rządzie b. premier Beaty Szydło, przekazali je - poinformowała Mazurek. Dodała, że nagród nie przekazały trzy osoby, które "już w polityce nie są". To Anna Streżyńska, Paweł Szałamacha i Dawid Jackiewicz. Czwarty to poseł Bartosz Kownacki, z którym - jak mówi Beata Mazurek - nie ma kontaktu i nie ma na razie potwierdzenia z jego strony, czy przekazał pieniądze.



Mazurek zapewnia, że wszyscy pozostali, przelali pieniądze. Ale podkreśla, że ujawnienia przelewów nie będzie, bo - jak tłumaczy - te osoby sobie tego nie życzą.

Szczególnie część osób, które np. cześć pieniędzy przekazują na osoby prywatne. Osoby prywatne tego nie chcą - podkreśla Mazurek. Na odpowiedź reportera RMF FM, że ministrowie rządu nie są osobami prywatnymi, odpowiada: Przekazują pieniądze też osobom prywatnym. I dodaje, że "nie jest w stanie nikogo do niczego zmusić".