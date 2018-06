10 prokuratorów weszło w skład specjalnego zespołu powołanego w Prokuraturze Krajowej, który ma wyjaśnić ostatnią serię pożarów na składowiskach odpadów - dowiedział się reporter RMF FM.

16 zastępów straży pożarnej bierze udział w gaszeniu pożaru hałdy śmieci na składowisku w Studziankach koło Wasilkowa / PAP/Artur Reszko /

Prokuratorska ekipa ma koordynować wszystkie postępowania prowadzone w kraju, które dotyczą podejrzeń wywołania w tym roku pożarów na składowiskach odpadów. Między innymi dotyczy to miejsc, w których przechowywano śmieci sprowadzone z zagranicy.

W praktyce oznacza to przejrzenie przez członków specgrupy wszystkich zebranych do tej pory materiałów w śledztwach dotyczących pożarów. Zespół ma także przeanalizować te wszystkie zdarzenia i pomóc w wymianie informacji z różnymi służbami, by wykryć podobieństwa w działaniu sprawców, a także ewentualne powiązania między nimi.