Aż 42 proc. tych, którzy deklarują chęć udziału w wyborach do Sejmu, oddałoby w styczniu głos na Prawo i Sprawiedliwość - wynika z najnowszego badania Kantar Public. Zamiar głosowania na Platformę Obywatelską zadeklarowało 14 proc. badanych, na Kukiz'15 i Nowoczesną po 7 proc., zaś na SLD - 5 proc.

Politycy PiS w pierwszym rzędzie od lewej: wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, prezes PiS Jarosław Kaczyński i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak; za nimi: rzecznik PiS i nowo wybrana wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek oraz posłowie Leonard Krasulski i Waldemar Andzel podczas posiedzenia Sejmu / Marcin Obara / PAP

42-procentowe poparcie dla PiS w styczniu oznacza, że grupa osób deklarujących głosowanie na tę partię zwiększyła się w stosunku do badania z grudnia o 2 punkty procentowe.

Notowania PO pogorszyły się w porównaniu z sondażem z ubiegłego miesiąca o 3 punkty procentowe.

W porównaniu z grudniem nie zmieniło się poparcie dla ruchu Kukiz’15 i Nowoczesnej, natomiast poparcie dla SLD zwiększyło się o 1 punkt procentowy.

Według styczniowego sondażu, na PSL zagłosowałoby 4 proc. ankietowanych (to o 1 punkt procentowy mniej niż przed miesiącem), a na partię Wolność i partię Razem - po 2 proc. badanych (w przypadku Wolności notowanie się nie zmieniło; Razem zyskała 1 punkt procentowy).

Z zestawienia wynika również, że spośród ogółu osób, które zapowiedziały zamiar głosowania, 16 proc. nie było zdecydowanych, komu przekazaliby swoje poparcie (to o 1 punkt procentowy mniej niż w grudniu).

Gotowość wzięcia udziału w wyborach parlamentarnych wyraziło łącznie 59 proc. badanych: "zdecydowanie" do urn poszłoby 26 proc., a 33 proc. "raczej" wzięłoby udział w wyborach. 17 proc. ankietowanych stwierdziło, że na pewno by nie zagłosowało, a 14 proc. - że raczej by nie zagłosowało. 10 proc. ankietowanych wahało się, czy iść do wyborów, czy nie.

Eksperci Kantar Public zwracają uwagę, że w porównaniu z grudniem mniej osób zadeklarowało udział w wyborach: zanotowano tu spadek o 6 punktów procentowych. Co więcej, o 4 punkty wzrósł odsetek osób, które "zdecydowanie" nie wzięłyby udziału w wyborach.

Kantar Public przeprowadził sondaż między 12 a 17 stycznia na ogólnopolskiej, reprezentatywnej grupie 1006 dorosłych mieszkańców Polski. Preferencje partyjne badano w grupie 596 osób deklarujących "zdecydowanie" lub "raczej" zamiar uczestniczenia w wyborach parlamentarnych.