W maju pozytywnie prace premiera Mateusza Morawieckiego ocenia 42 proc. - o 4 punkty proc. mniej niż w ubiegłym miesiącu. O 5 punktów proc. - do 37 proc. - wzrósł odsetek negatywnych opinii o jego pracy - wynika z sondażu Kantar Public. Od kwietnia spadły również notowania prezydenta Andrzeja Dudy.

Po piątym miesiącu sprawowania przez Morawieckiego funkcji szefa rządu, pozytywnie odnosi się do jego pracy 42 proc. badanych. Zdecydowanie dobrze ocenia ją 8 proc., a raczej dobrze - 34 proc. Pozytywnych opinii było o 4 punkty proc. mniej niż w kwietniu.



Odsetek krytycznych ocen pracy premiera wyniósł natomiast 37 proc. (25 proc. - raczej, 12 proc. - zdecydowanie) i wzrósł tym samym od kwietnia o 5 punktów proc. 21 proc. - o 1 punkt proc. mniej niż w ubiegłym miesiącu - nie ma sprecyzowanego zdania na temat Morawieckiego. To najniższe notowania szefa rządu od czasu, kiedy w grudniu ub.r. Morawiecki zastąpił tej roli Beatę Szydło.



Z kolei Andrzej Duda, który w czwartek obchodził trzecią rocznicę wyboru na urząd prezydenta, cieszy się w maju pozytywnymi opiniami 48 proc. respondentów (zdaniem 11 proc. wypełnia on swoje obowiązki zdecydowanie dobrze, a 37 proc. - raczej dobrze), przy czym ich odsetek spadł o 6 punktów proc. względem minionego miesiąca.



Źle pracę prezydenta ocenia natomiast 37 proc. ankietowanych przez Kantar (26 proc. - raczej źle, 11 proc. - zdecydowanie źle), czyli o 3 punkty proc. więcej niż w kwietniu. 15 proc. respondentów - również o 3 punkty proc. więcej niż w zeszłym miesiącu - było niezdecydowanych w ocenie pracy Dudy.



Relatywnie w najmniejszym stopniu - według Kantar Public - zmieniły się w ostatnim miesiącu notowania rządu. Jego działalność pozytywnie oceniło 40 proc. badanych (6 proc. - zdecydowanie dobrze, 34 proc. - raczej dobrze). Krytyczne opinie formułowało 45 proc. respondentów (prace rządu zostały ocenione zdecydowanie źle przez 13 proc., a raczej źle przez 32 proc. respondentów), a zdania w tej sprawie nie miało 15 proc.



Oznacza to, że na tle kwietnia odsetek pozytywnych ocen rządu spadł o 2 punkty proc., a po 1 punkcie proc. wzrosły odsetki badanych będących krytykami rządu oraz niezdecydowanych.



Sondaż przeprowadzono w dniach 11-16 maja, na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1062 mieszkańców Polski, w wieku 15 i więcej lat, techniką wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo.