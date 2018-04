Dwa zarzuty usłyszał 28-letni mieszkaniec Łąkorza w woj. warmińsko-mazurskim, który we wtorek wieczorem śmiertelnie potrącił dwie nastolatki. Mężczyzna odpowie za spowodowanie śmiertelnego wypadku pod wpływem substancji odurzających oraz prowadzenie pojazdu w takim stanie. Łącznie grozi mu 14 lat więzienia.

W czwartek po południu odbędzie się sekcja zwłok dwóch nastolatek, które we wtorek wieczór zostały potrącone przez 28-latka. Do tragicznego wypadku doszło na drodze powiatowej w miejscowości Łąkorz w Warmińsko-Mazurskiem. Wiadomo, że 15 i 16-latka jechały na rolkach. Badanie alkomatem wykazało, że kierowca był trzeźwy. Badanie moczu pokazało natomiast obecność czterech substancji: amfetaminy, THX, ekstazy i metadonu. Dopiero jednak szczegółowe badanie krwi pozwoli określić, jakie były to dawki. Próbka krwi została dzisiaj wysłana do laboratorium, wyniki poznamy za 4-6 tygodni - powiedział naszemu reporterowi prokurator Marcin Czapski z prokuratury rejonowej w Nowym Mieście Lubawskim.

Po południu, po sekcji zwłok nastolatek, mężczyzna raz jeszcze zostanie przesłuchany przez prokuratora. Śledczy dla dobra sprawy na razie nie podają, czy 28-latek przyznał się do winy. Mężczyzna był znany policji i prokuraturze. Mogę powiedzieć, że prowadziliśmy z nim wcześniej czynności w naszej prokuraturze - powiedział Czapski. Prawdopodobnie zostanie skierowany wniosek do sądu o areszt dla kierowcy.

28-latkowi za spowodowanie śmiertelnego wypadku pod wpływem środków odurzających i prowadzenie samochodu w takim stanie grozi łącznie 14 lat więzienia.

(j.)