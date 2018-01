Profesjonalna lekcja pilotażu i godzinny lot samolotem, gitara Slasha - gitarzysty Guns 'N' Roses oraz wyprawa do Czarnobyla - to tylko nieliczne aukcje, w których można wziąć udział podczas tegorocznej edycji WOŚP. W najbliższą niedzielę odbędzie się 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku Fundacja będzie zbierała pieniądze na szpitale położnicze. Chce wyposażyć je w stanowiska do resuscytacji noworodków, nowoczesne inkubatory, aparaty do nieinwazyjnego wspomagania oddychania, pompy infuzyjne, specjalistyczne aparaty USG oraz pulsoksymetry..

/ Darek Delamnowicz / PAP

Na aukcjach znaleźć można przedmioty ofiarowane przez aktorów, sportowców, muzyków. Na zainteresowanych czeka m.in. kadr z filmu animowanego Reksio; kamera filmowa z lat 50. - używana w Telewizji Polskiej do nagrywania Dziennika TV i przy produkcjach filmowych oraz gitara Slasha - gitarzysty Guns 'N' Roses.

Na profesjonalną lekcję pilotażu zapraszają z kolei członkowie Aeroklubu Podhalańskiego. Zwycięzcy tej licytacji będą mogli wziąć udział w lekcji naziemnej oraz godzinnym locie samolotem.

Zwycięzca inne licytacji, będzie mógł zostać bohaterem najnowszej gry wideo, Polskiego studia The Farm 51, toczącej się po wybuchu elektrowni w Czarnobylu. Osoba ta zostanie zaproszona do studia producentów gry, weźmie udział w sesji fotogrametrii, podczas której zostanie poddana skanowaniu, które umożliwi odtworzenie postaci w świecie gry. Otrzyma również figurkę 3D ze swoją podobizną oraz będzie miała możliwość wzięcia udziału w profesjonalnej sesji zdjęciowej, w której wcieli się w stalkera ze strefy wykluczenia.

Jerzy Owsiak / Bartłomiej Zborowski / PAP

Zwycięzca licytacji weźmie też udział w wyprawie do Czarnobyla z ekipą Strefy Zero, podczas której zwiedzi takie miejsca jak elektrownia atomowa, opuszczone miasto Prypeć czy strefa wykluczenia wokół elektrowni. Wyprawa do Czarnobyla odbędzie się w jednym z wielu terminów wypraw ekipy "Strefa Zero" w 2018 roku i jest - jak zapewniają przedstawiciele firmy - całkowicie bezpieczna.



Wśród fantów znajdzie się również prawdziwa gratka dla fanów sportu. Do wylicytowania jest miedzy innymi: koszulka zawodnika ZAKSY Kędzierzyn Koźle z podpisami siatkarzy czy kijki do nordic walkingu.

Fani fantastyki mogą poczuć się jak książkowy Geralt z prozy Andrzeja Sapkowskiego i wylicytować podwójne zaproszenie do bajkowego zamku w Mosznej, obejmującego nocleg ze śniadaniem w jednym z zamkowych apartamentów.



Specjalnie dla WOŚP Opera Krakowska przygotowała licytację, w której będzie można wygrać udział w jednym z najpopularniejszych spektakli operetkowych - "Hrabina Marica" Emmericha Kalmana, w reżyserii Pawła Aignera. Spektakl odbędzie się 25 stycznia 2018 roku na scenie Opery Krakowskiej. Zwycięzca weźmie udział w przedstawieniu w charakterze statysty. Wcześniej jest on zobowiązany do udziału w próbach do przedstawienia, które odbędą się 24 stycznia. Opera Krakowska zapewnia kostium oraz charakteryzację, natomiast nie pokrywa kosztów noclegu oraz podróży.



WOŚP jak co roku wsparła również Mennica Polska, która specjalnie na tę okazję wybiła złote serduszko.

Fundację można wspierać nie tylko przez datki do puszek wolontariuszy, ale również za pośrednictwem Internetu, SMS-ów, czy uczestnicząc w charytatywnych aukcjach. Finałowi towarzyszy wiele imprez, m.in. koncerty, wydarzenia sportowe i licytacje.