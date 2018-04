​Broń wraz z amunicją - w sumie kilkadziesiąt sztuk pistoletów maszynowych typu Rak skradziono z magazynu w miejscowości Debrzno Wieś w powiecie złotowskim w Wielkopolsce. Broń prawdopodobnie była przeznaczona na handel - informuje reporter RMF FM Mateusz Chłystun.

Zgłoszenie o włamaniu przekazał wczoraj miejscowej policji właściciel magazynu. Do nocy trwała dokładna inwentaryzacja magazynu.

Policjanci musieli dokładnie policzyć to, co w magazynie zostało - sztuka po sztuce - a potem dokładnie to opisać.

Właścicielką terenu, na którym znajduje się magazyn powiedziała, że z firmą, która trzymała w nim broń, współpracuje od kilku lat.

Wiedziała co znajduje się w magazynie, ale dodała, że firma handlująca bronią posiadała wszystkie niezbędne certyfikaty.

(ph)