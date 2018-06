​Mieszkańcy dziewięciu miejscowości w gminy Piekoszów i dwóch w gminy Chęciny (świętokrzyskie) z powodu skażenia wodociągu bakteriami z grupy coli, nie mogą spożywać dostarczanej nim wody - wynika z komunikatów zamieszczonych w czwartek na stronach internetowych samorządów.

Zdjęcie ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach stwierdził brak przydatności do spożycia przez ludzi wody z sieci zasilanej z ujęcia Nordkalk w Miedziance. Problem dotyczy ponad 2,8 tys. mieszkańców gm. Piekoszów z miejscowości: Skałka, Osiedle Skałka, Bławatków, Lesica, Zajączków, Wierna Rzeka, Wesoła, Młynki i Gałęzice oraz ok. 450 osób w gm. Chęciny - z Miedzianki i Charężowa.

W wodociągu stwierdzono bakterie z grupy coli. Woda nie nadaje się do celów spożywczych - do picia, przygotowywania posiłków, mycia warzyw i owoców, a także mycia naczyń, higieny jamy ustnej oraz kąpieli małych dzieci.



Samorządy mają zapewnić mieszkańcom dostęp do wody pitnej. Zanieczyszczony wodociąg będzie poddany dezynfekcji i płukaniu.



Bakterie z grupy coli do ujęć wody przenikają np. z nieszczelnych szamb lub zanieczyszczonych gruntów. Picie skażonej nimi wody może skutkować m.in. dolegliwościami żołądkowymi.

(ph)