​Wojewódzki konsultant w dziedzinie psychiatrii w Kielcach odwołany - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Taką decyzję podjęła wojewoda świętokrzyska po informacjach, że na początku tego roku Andrzej F. został skazany między innymi za znęcanie się nad żoną.

Świętokrzyski konsultant został skazany nieprawomocnie w kwietniu tego roku.

Gdy sprawa wyszła na jaw, prawie dwa miesiące temu odwołania Andrzeja F. zażądało ministerstwo zdrowia. Wojewoda zapowiedziała, że stanie się to niezwłocznie. To "niezwłocznie" trwało prawie do końca grudnia.

Dziennikarz RMF FM dowiedział się, że wojewoda właśnie wysłała list do konsultanta, w którym napisała, że nie widzi już możliwości współpracy z nim. Obecny konsultant ze stanowiskiem pożegna się od pierwszego stycznia.

Nieprawomocny wyrok roku i 3 miesięcy więzienia w zawieszeniu dotyczy wszczynania po pijanemu awantur w domu, a także między innymi grożenia żonie uszkodzeniem ciała. Andrzej F. odwołał się od wyroku. Sąd zajmie się tym wnioskiem na początku przyszłego roku.