​Demokracja i wrażliwość społeczna to główne tematy, jakie mają być poruszone podczas posiedzenia alternatywnego Parlamentu Dzieci i Młodzieży, który w piątek - w Międzynarodowym Dniu Dziecka - zebrał się w Audytorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego. W połowie maja Centrum Informacyjne Sejmu poinformowało, że tegoroczny XXIV Sejm Dzieci i Młodzieży, który miał się odbyć jak co roku 1 czerwca, został przeniesiony na wrzesień, m.in. z uwagi na trwającą w Sejmie akcję protestacyjną osób niepełnosprawnych, ich rodziców i opiekunów. Protest został zawieszony w ostatnią niedzielę maja.

XXIV sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży na Uniwersytecie Warszawskim / Adam Guz / PAP

W związku z przesunięciem daty SDiM zawiązała się nieformalna grupa, która zorganizowała alternatywne posiedzenie młodzieżowego Sejmu pod zmienioną nazwą - Parlament Dzieci i Młodzieży. Na wniosek koordynatora grupy - jednego z byłych marszałków SDiM, a obecnie sekretarza Nowoczesnej w woj. zachodniopomorskim - Błażeja Papiernika, rektor Uniwersytetu Warszawskiego Marcin Pałys wydał zgodę na zorganizowanie alternatywnego posiedzenia 1 czerwca na UW.

Organizatorzy podali w piątek, że w Parlamencie Dzieci i Młodzieży uczestniczy 400 młodych ludzi - 150-200 to osoby wybrane na 24. kadencję, pozostałe to delegacje młodzieżowych rad miast i sejmików wojewódzkich.



Na briefingu prasowym przed rozpoczęciem obrad podano, że tematami debat będą: "demokracja, wykluczenie społeczne, wyobcowanie społeczne i wartości humanitarne". Przedstawiciele dziecięcego parlamentu zapowiedzieli, że sesja, na tyle, na ile to możliwe, ma odwzorowywać to, "co przez 23 lata wypracował Sejm Dzieci i Młodzieży". Z racji lokalizacji musieliśmy wprowadzić pewne zmiany do regulaminu, ale nadal tryb obrad pozostanie taki sam - wskazali.

Wśród naszych gości są osoby z różnych partii i opcji politycznych, nie jesteśmy politycznym wydarzeniem i kładziemy duży nacisk na apolityczność - podano. W programie są przemowy gości, a następnie część merytoryczna, która ma się zakończyć głosowaniem nad uchwałą. W piątek na UW pojawili się m.in. protestujący do niedawna w Sejmie Jakub Hartwich i Adrian Glinka z opiekunami.



Wydarzenie objęli patronatem m.in. Rzecznik Praw Dziecka i prezydent Warszawy. Partnerami są: Uniwersytet Warszawski, Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju, Fundacja Młodzieży Activis, Stowarzyszenie Projekt: Polska.



Parlament Dzieci i Młodzieży otrzymał na organizację grant z Funduszu Obywatelskiego.



W ubiegłą środę marszałek Sejmu Marek Kuchciński na Twitterze zapewnił posłów Sejmu Dzieci i Młodzieży, że Sejm czeka na ich obrady. Data obrad została przeniesiona, ale przygotowania do wydarzenia trwają - zadeklarował. Jego zdaniem, święto demokracji, jakim jest posiedzenie SDiM, powinno się odbywać w sali plenarnej Sejmu, która - jak zaznaczył - najlepiej oddaje ducha parlamentaryzmu. Nie dajcie się podzielić, wplątać w bieżącą politykę - zaapelował Kuchciński do młodych posłów. Zaprosił ich do Sejmu na obrady SDiM na 27 września.



Sejm Dzieci i Młodzieży zbiera się co roku 1 czerwca w budynku Sejmu. Organizowany od 1994 r. (tegoroczna sesja ma być XXIV), jest przedsięwzięciem edukacyjnym, które ma kształtować postawy obywatelskie, szerzyć wśród młodzieży wiedzę o zasadach funkcjonowania polskiego Sejmu i demokracji parlamentarnej, a od kilku lat także aktywizować młodych ludzi do działania na rzecz ich środowisk lokalnych.



Sejm Dzieci i Młodzieży liczy 460 posłów. Organizacja izby jest wzorowana na procedurach obowiązujących w prawdziwym Sejmie, co ma przybliżać uczestnikom zasady polskiego parlamentaryzmu. Debata plenarna i poprzedzające ją prace komisji odbywają się według wcześniej uchwalonej ordynacji wyborczej oraz Regulaminu Sejmu Dzieci i Młodzieży. Jak zapewnił PAP Papiernik, również alternatywny Parlament Dzieci i Młodzieży będzie prowadził obrady zgodnie z procedurami obowiązującymi w Sejmie.



17 maja Centrum Informacyjne Sejmu poinformowało, że "Z przyczyn niezależnych od Kancelarii Sejmu, mając na względzie kwestie organizacyjne oraz bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających w budynkach sejmowych, z przykrością informujemy, że podjęto decyzję o odwołaniu posiedzenia SDiM planowanego na 1 czerwca 2018 r. Za zaistniałą sytuację bardzo przepraszamy. Kancelaria Sejmu będzie informować mailowo wszystkich uczestników sesji SDiM o dalszych decyzjach" - napisano w wydanym wówczas komunikacie.

