W ogrodach zoologicznych żyje zaledwie trzynaście takich osobników. Na wolności zamieszkują tylko jedną, indonezyjską wyspę i są gatunkiem zagrożonym. W zoo we Wrocławiu urodził się kuskus niedźwiedzi. To pierwsze odnotowane narodziny tego gatunku w ogrodach na całym świecie. Pracownicy mówią o prawdziwej sensacji.

Kuskus niedźwiedzi zamieszkuje Celebes. Jego hodowlę zachowawczą, pozwalającą na utrzymanie gatunku, prowadzą zaledwie cztery ogrody zoologiczne na świecie.

Wrocławski maluch urodził się w połowie marca, jednak dopiero teraz pracownicy, po tym, jak upewnili się o tym, że wszystko z nim jest w porządku, poinformowali o narodzinach.



Opiekunowie przyznają, że to milowy krok w ratowaniu tego gatunku. Szczególnie, że w czterech ogrodach na świecie żyje zaledwie 13 osobników. Kuskusy można oglądać na Jawie, w Belgii, w Czechach i we Wrocławiu.



To niezwykłe wydarzenie, jestem szczęśliwy i dumny, bo to kolejny gatunek, który jako pierwszy na świecie rozmnożył się właśnie u nas. W zeszłym roku świętowaliśmy pierwsze, udokumentowane wyklucie się dzioborożca palawańskiego, a teraz mamy kuskusa. Coraz więcej gatunków zwierząt ma szansę przetrwać dzięki ogrodom zoologicznym, w tym dzięki naszemu, wrocławskiemu - mówi Radosław Ratajszczak, prezes wrocławskiego ogrodu.



Mama małego kuskusa / Wrocławskie ZOO /

Mały kuskus bardzo rzadko wychodzi z torby matki. Wystawia tylko głowę, łapki czy ogon. Na razie żywi się tylko mlekiem matki. W torbie spędzi kilka miesięcy. Jeżeli wszystko będzie dobrze, turyści zobaczą go na wybiegu jesienią.



Mamy taką zgraną parę. Samiec jest taki uległy, na wszystko samicy pozwala. Samica jest bardzo opiekuńcza. Troszczy się o tego małego, ponieważ on cały czas w torbie przebywa, więc tam parę razy na dzień przemywa tę torbę i dba o niego. Mały jest na razie taki maminsynek. Jak coś tam wystawi czy kawałek wyjdzie, to jak ktoś tam podejdzie to od razu chowa się do torby - mówi Andrzej Miozga kierownik sekcji małych ssaków we wrocławskim zoo.



Tata małego kuskusa / Wrocławskie ZOO /

Przed opiekunami kolejne wyzwania związane nie tylko z wychowaniem malucha, ale także opisem tego wydarzenia. Materiały mogą pomóc w hodowli kuskusów na całym świecie.



Kuskus niedźwiedzi to gatunek torbacza, który swoją nazwę zawdzięcza wyglądowi. Chodzi o budowę ciała i miękką, gęstą sierść, przypominającą sierść niedźwiedzia.



W Czerwonej Księdze Zagrożonych Gatunków IUCN to gatunek oznaczony jako zagrożony wyginięciem. Szacuje się, że w ciągu najbliższych dziesięciu lat ich populacja zmniejszy się o jedną trzecią. Głównie ze względu na utratę siedlisk i kłusownictwo.