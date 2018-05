437 posłów "za", jeden "przeciw", nikt się nie wstrzymał - Sejm przyjął ustawę o podniesieniu renty socjalnej o 165 złotych. Będzie teraz wynosić 1030 złotych. To realizacja jednego z dwóch postulatów, niepełnosprawnych i ich opiekunów, którzy od 22 dni protestują na sejmowym korytarzu.

Protest trwa od 18 kwietnia / Marcin Obara / PAP

Zgodnie z ustawą renta socjalna wzrośnie z 865,03 zł do 1029,80 zł. Nowa regulacja ma wejść w życie 1 września 2018 r. z mocą od 1 czerwca.

Propozycję - w odpowiedzi na postulat osób protestujących w Sejmie - przygotowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt ustawy w sprawie podniesienia renty socjalnej do 100 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy przygotował również klub Kukiz'15. Projekty były procedowane łącznie.



Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało: przed ukończeniem 18. roku życia w trakcie nauki w szkole, w szkole wyższej przed ukończeniem 25. roku życia, w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Nadal nie wiadomo co z realizacją drugiego postulatu, czyli z przyznaniem niepełnosprawnym dodatku rehabilitacyjnego w wysokości 500 zł, choć opozycja cały czas o nim przypominała i składała realizujące go poprawki.





(nm)