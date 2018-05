"Drodzy uczestnicy i uczestniczki XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży,



w związku z bieżącą sytuacją w Sejmie z wielką przykrością musimy poinformować Was o decyzji w sprawie tegorocznej sesji zaplanowanej na 1 czerwca 2018 r. Mając na uwadze względy organizacyjne oraz bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających w budynkach sejmowych, z przyczyn niezależnych od Kancelarii Sejmu, zdecydowano o odwołaniu posiedzenia SDiM. Chcemy, by sesja odbywała się w warunkach pozwalających na zrealizowanie celów edukacyjnych projektu i by uczestnicy SDiM mogli swobodnie poznać siedzibę Sejmu.



Jednocześnie zapewniamy, że na bieżąco będziemy Was informować o wszystkich kolejnych decyzjach podjętych w tej sprawie. Mamy nadzieję, że spotkamy się jesienią.Wszelkie informacje dotyczące SDiM kierowane do jego uczestników przekazywać będziemy za pośrednictwem Facebooka oraz mailowo do każdego z Was."