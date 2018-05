Poważnie rozważam swój start w wyborach na prezydenta Poznania – przyznała na konferencji prasowej była posłanka Nowoczesnej Joanna Schmidt. Jak dodała, ostateczną decyzję w tej kwestii ma ogłosić za trzy lub cztery tygodnie.

Na konferencji prasowej w Poznaniu Schmidt podkreśliła, że nadal chce i będzie pracować w Sejmie jako posłanka niezależna. Jak mówiła, od czasu odejścia z partii otrzymała bardzo dużo słów wsparcia, ale także bardzo wiele słów zachęty i poparcia, aby kandydować na prezydenta Poznania. Decyzję o kandydowaniu na prezydenta Poznania biorę bardzo poważnie pod uwagę - podkreśliła.



Rozpoczęłam już w weekend spotkania i w najbliższych tygodniach podejmę takie działania z różnymi środowiskami i osobami, które deklarują wsparcie. Chciałabym ocenić skalę poparcia, szanse na sukces, aczkolwiek na to są właśnie potrzebne 3-4 tygodnie. Formalnie kampania rozpocznie się na przełomie lipca i sierpnia, więc nie ma jeszcze pośpiechu. Chcę, żeby to była decyzja przemyślana - mówiła Schmidt. Dodała, że jeśli zdecyduje się kandydować, to stworzy komitet w wyborach do rady miasta.

Schmidt wskazała, już wcześniej była namawiana do startu w wyborach samorządowych. Bardzo mocno mi koledzy kibicowali, szczególnie posłowie. Uważali, że też jestem naturalnym kandydatem Nowoczesnej, kiedy jeszcze byłam w partii, bo ze wszystkich potencjalnych kandydatów Nowoczesnej w całej Polsce miałam największy wynik poparcia. Wtedy z różnych powodów, tych właśnie rozmów koalicyjnych - taki scenariusz został wykluczony. Teraz to poparcie słyszę od osób z poza Nowoczesnej - mówiła.



Posłanka pytana, czy jej zdaniem poparcie koalicji wyborczej PO-Nowoczesna dla kandydatury obecnego prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka (PO) było błędem, odpowiedziała: "takie miasta jak Poznań, Wrocław, Gdańsk - uważam, że gdzie, jak gdzie, ale Nowoczesna tam na pewno powinna walczyć ze swoim kandydatem, mogłaby walczyć".

Dotychczas swój start w wyborach na prezydenta Poznania ogłosili: popierany przez Zjednoczoną Prawicę wydawca Tadeusz Zysk oraz kandydat PO i Nowoczesnej - obecny prezydent miasta Jacek Jaśkowiak (PO). Jako kandydatka Społecznej Koalicji Prawo do Miasta w wyborach wystartuje też Dorota Bonk-Hammermeister oraz - z Komitetu Wyborczego Wyborców Jarosława Pucka "Dobro Miasta", prawnik Jarosław Pucek.



(mn)